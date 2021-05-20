Военный и политический деятель, начальник Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин в своем выступлении в студии «Politeka Online» заявил, что Украина– это «щит» Европы. По мнению военного, Украина могла бы возглавить мировую коалицию против России.

«Сегодня есть крутой пример – страны Европы, которые высылают дипломатов Российской Федерации. Что за это время сделала Украина, у которой 8-й год война с РФ? Абсолютно ничего. На сегодняшний день мы должны быть примером для всех стран», - отметил Жорин.

По мнению националиста, Украина, как страна, которая напрямую может почувствовать ущерб от действий Российской Федерации, могла бы возглавить коалицию стран против России. Как отметил Жорин, США, несмотря на свои заявления, также чувствуют угрозу от РФ. По словам Жорина, Украина должна подтолкнуть мировые страны ввести санкции против РФ.

«Конечно они не такие (санкции, - ред), чтобы существенно повлиять, чтобы остановить или существенно заставить их изменить решение. Именно Украина должна быть двигателем, который будет заставлять весь мир и у нас есть на это все права, ведь мы – «щит» Европы», - подчеркнул гость программы.

По словам Жорина, Украина это последнее, что защищает Запад от России, потому что если Россия захватит Украину, она пойдет захватывать Европу и Запад.

Напомним, Politeka публиковала заявление Жорина, что Украину устроит один сценарий – когда мы будем в собственных границах.

Ранее Politeka сообщала, что в Харькове обсудили, как вернуть оккупированные территории.