В программе Руслана Бизяева «Культ личности» политолог Андрей Золотарев очертил намерения и ожидания западных партнеров от Украины.

Золотарев утверждает, что западные партнеры ожидают от Украины прежде всего подконтрольности ситуации и понимания.

«Камень преткновения – увольнение Коболева. Человек, который очень комфортно себя чувствовал в кресле главы "Нафтогаза", считал, что это уже почти пожизненно, что это почти что его частная лавка, который начал вести какую-то сепаратную политику...», - комментирует политолог. Он рассказывает, что Коболев ранее имел конфликт с Фирташем, но позже он сошел на нет, как и с Коломойским.

В общем к увольнению Коболева из правления «Нафтогаза» Золотарев относится положительно. Он отмечает, что это правильное решение, особенно если вспомнить обещания о 20 миллиардах прибыли и результате в 11 миллиардов убытков.

«Сидит абсолютно мутный и непонятный Наблюдательный Совет, который блюдет непонятно чьи интересы, кого угодно, но только не страны», - возмущается политолог. Но, по его словам, сам Коболев считал свои тылы защищенными.

Тем не менее, на освобождение Артема Сытника с поста директора НАБУ, как говорит Золотарев, рассчитывать пока не стоит. Он напоминает, что неприкосновенность антикоррупционной вертикали - это и было одно из требований западных партнеров. «Покушаться на антикоррупционную вертикаль сейчас не будут. Потому что, по сути, это вертикаль контроля и влияния Соединенных Штатов», - объясняет гость программы.

С другой стороны, работу этой вертикали в Украине эксперт называет специфической относительно того, как она работает в других странах. Но и использовать восточноевропейский опыт, по мнению Золотарева, в Украине безнадежно.

Напоминаем, Золотарев заявил, что отставка трех министров - это мелочь по сравнению со свержением Коболева .