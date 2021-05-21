АО «Укрзализныця» приобрела 10 000 тонн дизельного топлива у Кременчугского НПЗ (компания «Укртатнафта») по цене котировок топлива FOB Rotterdam (порт Роттердам, Нидерланды) плюс фиксированная наценка в размере 56 долларов за тонну

Об этом свидетельствуют обнародованные на ProZorro копии договора и ценового предложения завода-производителя.

Изначально ценовое предложение Кременчугского НПЗ сформировано на основании средней котировки дизтоплива в Роттердаме на уровне $525,6/тонна плюс зафиксированная на все время действия контракта маржа 1605,4 грн/т или $57,8 по официальному курсу НБУ.

В ходе торгов Кременчугский завод снизил фиксированную маржу к цене в порту Роттердам до $56/т. С такой ценой «Роттердам+$56» Кременчугский НПЗ победил всего по 1 из 3 тендеров. Контракт подписан 17 мая.

Остальные 2 контракта на 20 000 тонн получила компания «Анвитрейд». Она выиграла с ценой котировок в порту Генуя (Италия) плюс $55-57/т.

Напомним, 14 мая Кабинет Министров на период карантина ввел регулируемые цены на бензин и дизельное топливо. По решению правительства, АЗС должны продавать бензин и дизтопливо по ценам с привязкой к европейским котировкам в портах Северо-Западной Европы (FOB Rotterdam) с наценкой не более 5 грн/л для бензина и 7 грн/л для дизтоплива.

По аналогичному принципу в 2016-2019 годах НКРЭКУ рассчитывала цену на уголь, с привязкой к котировке API2 в порту Роттердама плюс стоимость доставки в Украину. Эта формула получила название «Роттердам+».

Такой же принцип до 1 августа 2020 года применялся и для регулирования цен на природный аз для населения, так называемая формула «Амстердам+» и «Дюссельдорф+».