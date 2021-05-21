Национальный регулятор НКРЭКУ планирует запретить импорт электрической энергии лишь до 1 октября, вопреки требованиям закона, который предусматривает запрет до конца года

Проект решения опубликован на сайте комиссии в повестке дня заседания 26 мая.

«Ограничить доступную пропускную способность для импорта электроэнергии в Украину, что будет предлагаться на месячных и суточных аукционах, в части межгосударственных сечений между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества, до 0 МВт. Это постановление вступает в силу со дня его принятия и действует до 01 октября 2021 года», - говорится в проекте постановления.

В обосновании к проекту постановления НКРЭКУ признала, что энергосистема Украины никоим образом не нуждается в импорте тока из России и Беларуси.

Напомним, 15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЕКП полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям. Президент Владимир Зеленский подписал закон 13 мая.

17 мая с требованием остановить импорт в НКРЕКП обратилось Министерство энергетики Украины, а 18 мая группа народных депутатов.

Несмотря на публичные заявления президента Владимира Зеленского и председателя правительства Дениса Шмигаля, поставки до настоящего времени продолжаются. Публично импорт отстаивает руководство НКРЕКП, глава которой Валерий Тарасюк заявил о пользе импорта во время февральского выступления в Верховной Раде.

Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний. В частности НЭК «Укрэнерго» 2020 год закончило с убытком 27,5 млрд грн. Долги компании превышают 30 млрд грен. В частности более 10 млрд грн НЭК «Укрэнерго» должен генерирующим компаниям за услуги балансировки, что ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.