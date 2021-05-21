Национальный регулятор НКРЭКУ планирует запретить импорт электрической энергии лишь до 1 октября, вопреки требованиям закона, который предусматривает запрет до конца года
Проект решения опубликован на сайте комиссии в повестке дня заседания 26 мая.
«Ограничить доступную пропускную способность для импорта электроэнергии в Украину, что будет предлагаться на месячных и суточных аукционах, в части межгосударственных сечений между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества, до 0 МВт. Это постановление вступает в силу со дня его принятия и действует до 01 октября 2021 года», - говорится в проекте постановления.
В обосновании к проекту постановления НКРЭКУ признала, что энергосистема Украины никоим образом не нуждается в импорте тока из России и Беларуси.
Напомним, 15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЕКП полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям. Президент Владимир Зеленский подписал закон 13 мая.
17 мая с требованием остановить импорт в НКРЕКП обратилось Министерство энергетики Украины, а 18 мая группа народных депутатов.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Ротару в платье-вышиванке пощеголяла в компании невестки-красотки и внучки: "Самые любимые"
Особый режим объявили на Одесчине: "Проверка документов и осмотр личных вещей"
Врачи не успели помочь: у маленькой украинки развилась гангрена из-за укуса змеи
Известный певец трагически погиб после свадьбы, подробности: "Ты ушел и забрал с собой часть меня…"
Несмотря на публичные заявления президента Владимира Зеленского и председателя правительства Дениса Шмигаля, поставки до настоящего времени продолжаются. Публично импорт отстаивает руководство НКРЕКП, глава которой Валерий Тарасюк заявил о пользе импорта во время февральского выступления в Верховной Раде.
Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний. В частности НЭК «Укрэнерго» 2020 год закончило с убытком 27,5 млрд грн. Долги компании превышают 30 млрд грен. В частности более 10 млрд грн НЭК «Укрэнерго» должен генерирующим компаниям за услуги балансировки, что ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.