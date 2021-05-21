Ценовые аномалии на оптовом рынке электроэнергии являются следствием административного вмешательства в ценовую политику и манипуляций.
Об этом заявил директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
«Наше исследование, основанное на применении математического аппарата свидетельствует низкий уровень корреляции между энергетическими рынками Украины и ЕС. Данная аномалия не может быть объяснена ни чем иным, кроме как искусственными манипуляциями на украинском рыке», - заявил он в ходе дискуссии на платформе «Центра Разумкова» в Киеве в пятницу.
Как отметил эксперт, падение цен лишь частично можно объяснить температурными и погодными факторами, а также тем, что включилась генерация из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
«Но если мы посмотрим на Польшу, Словакию и Румынию, то увидим, что там доля ВИЭ в энергобалансе почти вдвое больше, чем в Украине, но цены снизились всего на 5-10% , тогда как в Украине в мае в среднем по сравнению с апрелем снизились более чем на 40%», - пояснил Омельченко.
На сегодня, по данным Центра Разумкова, цены на рынке «на сутки вперед» (РДН) в Украине ниже более чем в два раза по сравнению с Польшей, Словакией, Румынией, Венгрией.
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Он подчеркнул, что оптовые цены на электроэнергию в Украине сейчас значительно ниже, чем в Европе. Если в январе-апреле 2021 года они были ниже на 30-40% от европейских, то в мае - разница кратно возросло. Так, 11 мая цена РДН в ОЭС составила 23 евро/МВт, а в Польше, Венгрии, Словакии и Румынии - в 3 раза выше, то есть 70-72 евро/МВт.
Напомним, искусственное административное вмешательство и манипуляции трейдеров на оптовом рынке привели к рекордным убыткам всех государственных энергетических компаний в 2020 году.
Так НЭК «Укрэнерго» 2020 год закончило с убытком 27,5 млрд грн. Задолженность компании составляет около 30 млрд грн, из которых более 11 млрд грн – долг за участие в балансирующем рынке. Этот долг перед производителями электрической энергии грозит срыву подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов.