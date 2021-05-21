В программе «Что дальше?» на канале «Знай24» политолог Руслан Бортник высказал свое мнение относительно изменений в Кабинете министров и предположил, что следующими могут уволить Марченко, министра финансов, и Малюську, министра юстиции.

Политолог придерживается мнения, что оппозиция поддержала увольнение Максима Степанова с должности министра здравоохранения, преследуя исключительно собственные интересы. Бортник считает, что она всяко стремится установить конструктивные отношения с властью. В таком случае он делает вывод, что украинская политическая система не имеет четкого разделения на власть и оппозицию.

Эксперт объясняет, что в украинской политике одни сосредотачивают в своих руках власть, а вторые - конкурируют с первыми за нее. Но при такой расстановке сил, подчеркивает он, все равно оппозиции нет и никто не хочет ее формировать. «Никто не хочет быть оппозицией», - заключает Бортник.

По его мнению, есть большая разница между оппозицией в западных странах и в Украине. За рубежом, объясняет политолог, оппозиция имеет много бонусов: свободу действий, возможность критиковать, отсутствие ответственности. «В нашей системе нахождение в оппозиции – это серьезные минуса по счетам. И в ней никто не хочет быть, все стремятся быть во власти, с властью или хотя бы около власти. Даже самые лютые оппозиционеры», - заключает он.

Напоминаем, Бортник рассказал, когда заменят премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Ранее Politeka сообщала о том, что Бортник объяснил, к чему приведут увольнения министров.



