Реформа экологической разрешительной системы необходима, но наше законодательство не должно быть жестче, чем того требуют директивы ЕС. Законопроект о промвыбросах (4167) необходимо доработать.



Об этом заявил гендиректор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов.



«Реформа экологической разрешительной системы нужна. Это требование соглашения об ассоциации. То есть, внедрение директивы 2010-75 ЕС обязательно нужно. Но в законопроект 4167 зачем-то накручивали положений, которые не требуются директивой», - сказал Антипов.



В частности, по его словам, директива не предусматривает необходимость жестко устанавливать сроки проведения экомодернизации.



«Вот эта дискуссия, 7 лет, 11 лет, сколько лет должно быть – в директиве не требуется ограничивать уполномоченный орган количеством лет. Такого требования там нет.

В директиве нет требований по мониторингу беспрерывному в режиме реального времени», - рассказал Антипов.



Эколог призвал депутатов доработать законопроект о выбросах с учетом отечественных реалий, и установить в нем реалистичные сроки и нормы для экомодернизации промышленности.



Ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что принятие предложенного правительством законопроекта №4167 приведет к уничтожению целых отраслей экономики, по его мнению, документ нуждается в доработке.





В свою очередь народный депутат из фракции «Слуга народа» Дмитрий Кисилевский заявил, что законопроекте о промышленных выбросах европейские экологические требования переписаны без учета отечественных реалий. Это, по мнению депутата, нанесет серьезный ущерб отечественному производителю. В частности, он обратил внимание, что именно такова ситуация с наилучших доступных методов и технологий (НДТМ): как известно, украинская версия просто копирует европейский сборник НДТМ, оставляя украинских производителей оборудования за бортом.