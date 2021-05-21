Законопроект стал скандальным, поскольку против него выступили многие отраслевые организации и представители бизнеса

Верховная Рада Украины в пятницу, 21 мая, не приняла в первом чтении законопроект №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности", - пишет Ecopolitic.com.ua.

"За" такое решение проголосовало 213 народных депутатов, при необходимых 225, воздержались — 30. Таким образом законопроект отправили на доработку.

В частности 173 голоса дала фракция "Слуга народа", 17 — "Европейская солидарность", 1 — "Батьківщина", по 6 голосов дали фракции "Партія "За майбутнє", "Голос", "Довіра", 4 — внефракционные нардепы.

Перед голосованием фракция "Батьківщина" заявила, что воздержится. В свою очередь нардеп Антон Поляков заявил, что законопроект ставит промышленность на колени и противоречит положениям Конституции Украины.

"Мы уже голосовали за этот законопроект — он был провален. Почему вы пытаетесь снова его протянуть?" — высказался депутат.

Член экологического комитета Сергей Шахов добавил, что документ выкручивает руки предприятиям, которые в "белую" ведут бизнес в Украине.

Цель документа — имплементировать в украинское законодательство положения Директивы 2010/75/ЕС о промышленных выбросах, а именно: объединить природоохранные разрешения в одно — интегрированное, ввести лучшие доступные технологии и методы управления (НДТМ), создать реестр промышленных предприятий, которые должны получать такое разрешение и т. д.

Документ зарегистрирован еще в конце сентября 2020 года. Он предусматривает внедрение системы контроля промышленного загрязнения в рамках проекта "Наилучшие доступные технологии и методы управления для Украины" (НДТМ для Украины), который реализуется при поддержке Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) по поручению правительства Германии.



Что он еще предусматривает:



внедрение интегрированного экологического разрешения на выбросы для предприятий-загрязнителей;

определение видов деятельности, которые требуют интегрированного экологического разрешения;

требования по применению наилучших доступных технологий и методов управления (НДТМ);

мониторинг выбросов и контроля субъектов хозяйствования, которые получили интегрированное экологическое разрешение.



Что изменилось в новой редакции:



"Интегрированное разрешение" заменили на понятие "интегрированное экологическое разрешение".

Подача заявления на получение интегрированного разрешения будет происходить только в электронном виде.

Выдача и любые изменения интегрированного разрешения будут платными.

На этапе внесения изменений в интегрированное разрешение будут проводить общественное обсуждение.

Определена иерархия установления нормативов предельно допустимых выбросов — НДТМ.

Законопроект также распространяется на этап проведения пусконаладочных работ.

Финальное решение о выдаче интегрированного разрешения будет принимать Минприроды.

Определены дополнительные условия для внесения изменений и обновления условий интегрированного разрешения.

Предполагается установление средств автоматизированного мониторинга выбросов, которые в режиме реального времени должны передавать в разрешительный орган информацию о выбросах диоксида серы, оксидов азота и пыли в отходящих газах с каждой сжигающей установки, оксида углерода в отходящих газах с каждой сжигающей установки, работающей на газообразных видах топлива, органического углерода, хлороводорода, фтороводорода, диоксида серы с каждой установки для сжигания отходов и установки для совместного сжигания отходов, концентрации газообразного диоксида и триоксида серы, высвобождаемые в результате расщепления и кальцинирования из установок для накопления отработанной кислоты в объектах с сульфатным процессом, хлора из основных источников в пределах объектов с хлоридным процессом, пыли из основных источников с каждой установки, которая производит двуокись титана.



Законопроект стал скандальным, поскольку против него выступили многие отраслевые организации и представители бизнеса. 19 мая парламентский комитет по вопросам экономического развития рекомендовал доработать законопроект.



Федерация работодателей Украины уже настаивала на доработке законопроекта №4167 "О промышленном загрязнении".

Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков раскритиковал доработанный законопроект. В то же время Украинская научно-промышленная ассоциация "Укркокс" заявила, что принятие проекта "О промышленном загрязнении" в текущей редакции парализует всю коксохимическую отрасль Украины и сократит производство стали и чугуна.

В СНБО призвали доработать проект закона "О промышленном загрязнении", привлекая к этому представителя аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщала ЭкоПолитика, 16 февраля Верховная Рада провалила голосование за этот проект закона. Позже скандальный законопроект "О промзагрязнении" доработали. Главное новшество — интегрированное экологическое разрешение.





