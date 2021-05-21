95% всей газотранспортной системы Украины было построено за счет и усилиями потребителей газа

Государство не вкладывало в газификацию сел и городков ни копейки. Именно поэтому государство не имеет права брать с украинцев плату за доставку газа этой же газотранспортной системой. Об этом заявил сопредседатель политической партии «Наш край», народный депутат Сергей Шахов.

«Скажите пожалуйста, когда в зале появится законопроект, чтобы монополия газовых монстров перешла в руки государства? Почему люди сегодня платят за газотранспортную систему, которую они строили? Опомнитесь!», — призвал Сергей Шахов.

Кроме того, нардеп настаивает на необходимости исправить региональную дискриминацию в формировании тарифной сетки для населения. Ведь в Киеве и области, где статистически самые высокие заработные платы среди всех регионов Украины, самый низкий тариф на свет и газ. А в депрессивных, прифронтовых Луганской и Донецкой областях он почти самый высокий.

«Передаю вам привет из Луганщины и Донетчины, где электроэнергия и транспортировка газа стоит в четыре раза больше, чем в Киеве», — подытожил Сергей Шахов.