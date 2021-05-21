Политический эксперт Руслан Бизяев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” заявил, что смена правительства не повлияет на расстановку политических сил, и лишь фиксирует зоны влияния в Кабмине.

Руслан Бизяев отметил, что смена членов правительства не поменяет расстановку политических сил.

“Кровати поменяли… Без смены работниц там делать нечего. Принцип то остался один и тот же. Поэтому, эти перестановки - они носят характер фиксации определенных зон влияния в Кабмине. Подбираются потихоньку к Шмыгалю… Только в чем проблема: ну хорошо, подает Шмыгаль в отставку. Вообще не проблема. Он когда заходил, насколько я понимаю, он понимал - что это ненадолго. Вернее, не навсегда”, - сказал Бизяев.

По его словам, с точки зрения премьер-министра - убрать не проблема, проблема - кого поставить, чтобы было 226 голосов.

“А вот с этим сейчас проблема. То есть, 226 голосов если они находят - это же досрочные выборы. Скажите, пожалуйста, кому они нужны в Верховной Раде? Если мы возьмем большинство. Никому практически. Потому что депутаты понимают, что 75% из них в созыв следующей Рады не зайдут. А люди уже наконец-то жить привыкли, выдохнули”, - добавил Руслан Бизяев.

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