Сьогодні настав момент, коли українська політична система потребує професійної еліти, представники якої вже мають свої біографії та відповідний досвід. Виникає питання, чи є потреба у новій Конституції та нових механізмах регулювання суспільних відносин.

Свою думку щодо цього висловив очільник партії «Сила і честь» Ігор Смешко у програмі Геннадія Друзенка «Конституційна кухня».

«Конституція – це свята корова», - вдається експерт до порівнянь. Але найбільшою проблемою він називає те, що Конституція України ніяк не розвинута в законодавчих актах. «Гасла прекрасні, але ніхто не створив законодавчу систему про Кабмін, про президента, про опозицію, про місцеве самоврядування, які були б синхронізовані з нормами Конституції», - обурюється Смешко. Натомість вирішення цієї проблеми призвело би до ефективної роботи системи.

У сьогоднішній ситуації в Україні експерт бачить навіть загрозу поваленню Конституції. Зокрема, йдеться про статтю 13, згідно з якою продавати надра і землюзаборонено. Тим не менш, нещодавно прийнятий закон цьому суперечить. «СБУ по великому рахунку могла б почати слідство за ст. 111 - державна зрада», - стверджує він.

Принагідно він звертає увагу на досвід інших країн: британська земля належить короні, американська – уряду, ізраїльська – державі, у більшості європейських країн – вона в оренді. Тим часом в Україні ухвалюють закони, що абсолютно порушують Конституцію. «У нас можуть за 4 тис грн людину засудити на строк величезний, а тут зазіхання, яке в трильйонах можна оцінити», - обурюється гість програми.

Смешко вважає, що українців ця ситуація чомусь навчить і вони, здобувши реальний досвід, вийдуть з полону ілюзій. Принагідно від проводить аналогії із римським правом: якщо у людини не можна вимагати чогось, чим вона не володіє, то і від політиків не варто чекати ефективної роботи, якщо вони не мають досвіду.

«Що ви очікуєте від цих нових політичних облич без жодної біографії, без жодного бекграунду часом фахівців словесного жанру?», - запитує експерт. Він вважає, що якогось сплеску економіки, розвитку армії та гідної дипломатіїочікувати не варто було із самого початку. Отже, можна зробити висновок, що настав момент, коли українська політична система потребує професійної еліти.

Нагадуємо, Смешко розповів, якими він бачить три основних закони функціонування сучасної демократії.

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