Решение прокурора САП об очередном закрытии дела «Роттердам+» вполне закономерно, учитывая недавнее постановление Кабмина ввести такую же формулу для цен на бензин и формулу «Амстердам+» для природного газа

Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

"Читаю удивление всяких маршалов железнодорожных войск, что прокурор САП как-то неправильно закрыл дело по угольной формуле «Роттердам+». Так а что вы хотите? Чтобы он Шмыгалю выписал подозрение и всему правительству по «Роттердам+» в бензине? Или Зеленскому зачитал права подозреваемого, через его подпись в меморандуме с МФВ, по которому украинцам навязали цену на газ "Амстердам+", - заявил нардеп.

Он напомнил, что сегодня каждый автовладелец заправляет свой автомобиль по цене «Роттердам+».

«Неделю назад правительство даже отдельный принял акт, в котором черным по белому прописал, цены на украинских АЗС должны быть не выше - цена в порту "Роттердам плюс 7 грн за литр". Иными словами это "Роттердам+$200 на тони", - пояснил Кучеренко.

По мнению Кучеренко, все формулы «Роттердам+» для угля «Роттердам+» для бензина и «Амстердам+» для газа вредные для украинского рынка, однако все они построены на одном и том же принципе – привязке к европейским биржам.

"Я всегда и везде говорил, что "роттердамы", "амстердамы", «дюссельдорфы» и "плюсы" — это все не украинская история и ничего общего с интересами потребителей в этих формулах нет. Но если расследовать одну формулу, то будьте здоровы идите с подозрениями в правительство и офис президента", - добавил Кучеренко.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертое закрыла дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.

В начале мая офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил прокурора по делу для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.