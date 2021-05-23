Решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры в четвертый раз закрыть дело "Роттердам+" стало логичным и очевидным завершением 50-месячного безосновательного расследования

Об этом заявил экс-глава НКРЭКУ, бывший подозреваемый по делу Дмитрий Вовк.

«По случаю скорой 50-месячной годовщины с момента регистрации» дела Роттердам+» состоялось знаковое событие - другой прокурор САП в четвертый раз закрыл дело", - заявил Вовк на своей странице в Facebook.

Однако, несмотря на очевидно, по мнению Вовка, правоту прокуратуры, НАБУ начала медиа-атаку на нового прокурора.

«Они узнали о закрытии и начали свою работу - поливание грязью прокурора. Неискренность таких действий медийного дивизиона НАБУ в лице ГПК (Центр противодействия коррупции-прим.) была очевидна еще вчера - лицо прокурора было известно уже 3 недели, а поливание грязью только со вчерашнего дня», - добавил Вовк.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертое закрыла дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.

В начале мая офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил прокурора по делу для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.