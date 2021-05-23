Экологически-вредные промышленные предприятия Украины ради получения сверхприбылей пытаются пролоббировать изменения в Налоговый кодекс в части введения акцизного сбора на производство в Украине электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ)

Об этом сообщил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

"Ситуация со стремлением ввести акциз на ВИЭ вообще вопиющая. Об абсолютной манипулятивности этой идеи свидетельствует уже то, что диапазон потенциального размера такого акциза очень широк: от 3,2% вплоть до 40%. Возникает вопрос – таким образом хотят залатать все "дыры" в бюджете благодаря "зеленой" генерации?", - сказал Конеченков.

По его словам, такие инициативы показывают, что предприятия ВИЭ все же очень выгодны для экономики, а не убыточные, как стремятся навязать населению лоббисты экологически вредной и опасной ископаемой генерации ради получения сверхприбылей отдельными финансовыми группами.

Он подчеркнул, что сейчас ВИЭ находится в неопределенности, а инвесторы в ВИЭ, которые добровольно пошли на уменьшение "зеленого" тарифа, все еще видят значительные риски в полном получении своих денег давно за потребленную электроэнергию.

«Когда весь цивилизованный мир делает ставку на "зеленую" энергетику, украинский рынок, кроме невыполненных обещаний в рамках Меморандума о взаимопонимании, сегодня страдает еще и от таких вызовов: несбалансированное и абсолютно нелогичное ограничение именно "зеленой" генерации оператором системы передач; до сих пор "мертвое" решение по конституционному представлению 48 народных депутатов Украины о признании неконституционными "зеленых" тарифов», - напомнил Конеченков.

Также он подчеркнул, что не решенным остается и вопрос "старых-новых" долгов. "Так, задолженность за" зеленую " электроэнергию, возникшая по состоянию на 1 августа 2020 года, за апрель-июль 2020 года достигла 22,4 млрд грн....Однако из всего прошлогоднего долга, инвесторы в ВИЭ получили пока лишь около 3,5 миллиарда гривен, то есть всего 16%, и даже получение такой сравнительно небольшой суммы произошло не сразу и не настолько легко, как предполагалось - подытожил Андрей Конеченков.

Как сообщалось, Кабинет министров согласовал законопроект с поправками в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке в диапазоне 3,2-40%.

Ранее во время обсуждения проекта закона профильные ВИЭ-ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на «зеленую» электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

Напомним, 28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.

По информации партнера киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, после первого арбитражного иска компании Modus Energy могут подать аналогичные иски еще до 10 инвесторов в зеленую энергетику