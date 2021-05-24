Украина должна срочно выплатить долги иностранным инвесторам в зеленую энергетику для развития в стране экологических технологий и сохранения инвестиционной привлекательности

Об этом заявил сопредседатель депутатского межфракционного объединения «Чистая энергия - Здоровая окружающая среда» Алексей Гончаренко, комментируя рабочую поездку депутатов МФО на ветро- и солнечные электростанции в Одесской области.

«Мы были на солнечной электростанции в Южном, сейчас едем на ветряную электростанцию, знакомимся с работой. И это будущее. У нас нет другого пути. Это путь Европы - зеленый курс. Это вообще будущее наше, если мы хотим сохранить нашу планету и вообще куда-то двигаться вперед », - заявил Гончаренко в эфире канала« Украина 24 ».

По его словам, к сожалению, с возобновляемой энергетикой в ​​Украине огромные проблемы, потому что фактически власть обманула инвесторов.

«Речь идет о сотнях инвесторов. Из разных стран мира. Те обязательства, которые на себя брала государство, полностью отвергнуты, государство не исполняет, у инвесторов огромные проблемы », - сказал нардеп.

Он добавил, что таким путем не удастся сохранить инвестиционный климат государства и не будут построены объекты зеленой энергетики.

«Нам нужно сейчас срочно исправлять ситуацию в этом направлении, начинать выполнять обязательства, действительно двигаться синхронно с Европой в направлении развития именно зеленого курса. Другого пути у нас просто нет », - подчеркнул Гончаренко.

Как сообщалось, по информации председателя правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрея Конеченкова, задолженность за "зеленую" электроэнергию, возникшей по состоянию на 1 августа 2020 достигала 22400000000 грн, однако по всему прошлогоднего долга инвесторы в ВИЭ получили пока только около 3,5 миллиарда гривен - то есть всего 16%.

Напомним, Кабинет министров согласовал законопроект с поправками в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке в диапазоне 3,2-40%.

Ранее при обсуждении проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на «зеленую» электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимата и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты .

28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины в международный арбитраж из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и заставляет компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.