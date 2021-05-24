Новый выпуск программы политолога Максима Яли «Контрольный удар» посвящен встрече Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Он рассказал о значении этой встречи для Украины, назвал ключевые темы разговора и прокомментировал ее результаты, в частности отказ Соединенных Штатов препятствовать строительству Северного потока-2 новыми санкциями.

«Она для нас не утешительна», - говорит Яли о встрече Лаврова и Блинкена. Он напоминает, что до сих пор стоят вопросы по поводу роста опасности на украинских границах и стягивания к ним армии РФ, которая, кстати, не ушла на совсем, а только изменила место дислокации. Но, как говорит эксперт, ничего важного на встрече сказано не было, если отбросить все эти ритуальные заявления о недопустимости эскалации на востоке Украины со стороны России.

Ведущий рассказывает о решении администрации Байдена по Северному потоку-2. Он объясняет, что Соединенные Штаты не будут препятствовать его строительству своими санкциями, учитывая собственный интерес. Итак, говорит Яли, следует ожидать окончания строительства Северного потока-2 в этом году. Это, отмечает он, геоэкономический приоритет президента РФ.

«То есть Северный поток-2 будет достроен, санкции введены не будут: что это значит для Украины?», - спрашивает ведущий. По его прогнозам любые контакты Нафтогаза с Газпромом прекратятся уже через 4 года, а потому газотранспортная система без постоянного давления превратится скорее в металлолом. Именно к таким последствиям, считает политолог, и приведет окончание строительства альтернативной транспортировки газа.

Но Яли предупреждает, что это не единственные последствия. «В 2014-2015 годах наша газотранспортная система была серьезным фактором приостановления полномасштабной агрессии России и перехода в наступление и захвата Киева», - подчеркивает он. Итак, как говорит эксперт, Россия лишается этого ограничительного фактора и может напасть на Украину.

Напоминаем, Яли заявил, что деолигархизация наполнит государственный бюджет .