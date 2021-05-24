Из-за окончания срока досудебного расследования по делу «Роттердам+» и отсутствия каких-либо доказательств Специализированная антикоррупционная прокуратура не могла принять никакого другого законного решения, чем закрыть это дело.

Об этом заявила адвокат стороны защиты Ирина Одинец.

"Более того, по истечении сроков, то есть после 21 января 2021 года согласно Уголовно-процессуального кодекса можно только закрыть дело. Все. Других оснований нет. Других никаких шагов сделано не может быть – ни прокуратурой, ни органами досудебного расследования. Исключительно закрытие дела«, - сообщила адвокат в эфире телеканала»Украина24".

Она подчеркнула, что в материалах дела не содержалось ни одного подтверждения убытков или вреда от действия формулы.

В то же время она допустила, что НАБУ и ферросплавные заводы будут пытаться обжаловать законное решение прокуратуры.

«Мне хочется верить, что это уже окончательная точка, потому что делу уже более четырех лет. Однако, я думаю, что все же детективы и ферросплавные заводы господина Коломойского будут еще раз обжаловать, обжаловать и оспаривать пока у них не закончатся новые неправильные прокуроры», - добавила адвокат.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертое закрыла дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.

В начале мая офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил прокурора по делу для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.