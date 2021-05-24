Одним из основных заинтересованных в открытии дела «Роттердам+» был и остается олигарх Игорь Коломойский, заявил бывший подозреваемый по этому делу, экс-глава НКРЭКП Дмитрий Вовк.

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Прямой».

"Я считаю, что интересантом того, чтобы это дело жило вопреки законодательству, вопреки здравому смыслу является Игорь Валерьевич», - заявил Вовк.

Он отметил, что роль Игоря Коломойского в этом производстве наблюдалась с самого начала, с 2016 года.

«Сначала это была медийная атака, потом это были серии идентичных гражданских и административных исков, все были проиграны, после того уже была эскалация с уголовным производством под президентские выборы. Еще больший вал материалов на телеканале «1+1». И после хлопанье по столу новым президентом вымогательство результатов от НАБУ были объявлены подозрения», -заявил Вовк.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертое закрыла дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.

В начале мая офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил прокурора по делу для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.