Законопроект №4503 о введении в Украине европейского регламента REMIT позволит ввести юридические механизмы и главное сделать обязанностью НКРЭКП реагировать на манипуляции и злоупотребления на рынке.

Об этом заявила народный депутат Людмила Буймистер.

"Наши обязательства по соглашению об ассоциации с ЕС до сих пор не выполнены. Обязательства по введению европейских правил мониторинга оптовых энергетических рынков, так называемый REMIT. Причем с ноября 2019 года это обязательство Украины является уже просроченным. Мною зарегистрирован соответствующий законопроект в Верховной Раде через год после того, как добиться от Регулятора соответствующих инициатив не удалось. Сейчас я надеюсь что законопроекты сможем проголосовать в Верховной Раде. Это даст возможность внедрить юридические механизмы и главное сделать обязанностью Регулятора реагировать на манипуляции и злоупотребления на рынке», - сказала она в ходе дискуссии на платформе «Центр Разумкова» 21 мая.

Буймистер отметила, что в манипуляциях, «торговле воздухом» так или иначе присутствуют элементы картельных ценовых сговоров на торгах на разных сегментах энергорынка. «О чем неоднократно сигнализировал «Оператор рынка» Регулятору, но никакой реакции на это не было», - добавила она.

По словам народного депутата, одной из крупнейших проблемой стабильной работы в текущем режиме энергетической системы является финансовый кризис, который сегодня сложился на рынке. Речь идет о перекрестном субсидировании, различного вида долгах, в первую очередь государственной генерации, убытках частного сектора.

"Все это происходит на фоне возобновленного импорта электроэнергии из России и Беларуси, что не вселяет надежды на укрепление энергетической независимости и безопасности нашего государства. В то же время мы видим, что импорт не ограничивается исключительно импортом необходимым для балансировки стабильной работы системы, а еще и становится коммерческим...это наталкивает на мысли о том, что есть здесь и элементы гибридной войны против Украины», - обратила внимание Буймистер. И добавила, что генерирующих мощностей в Украине вдвое больше чем объема потребления.

Ситуация, которая произошла на рынке, по мнению народного депутата, несет значительные риски планам по интеграции украинской ОЭС с европейской ENTSO-E. "Все разговоры о европейской интеграции, присоединении к европейским энергетическим рынкам, останутся хорошими намерениями"» Это связано с тем, что главный шаг в отношении интеграции сегодня не выполняется. Речь идет о стабильной работе украинской энергетической системы без необходимости дополнительного импорта из России и Беларуси.