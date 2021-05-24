Политический эксперт Инна Силантьева в программе «Что дальше» на канале «Знай24» прокомментировала свежие политические рейтинги (данные социологической группы «Рейтинг»).
«У «Оппозиционной платформы – За жизнь» сначала рейтинг поднимался, потом он упал на 3,5%, теперь снова он 17% – стабилизировался. Мы знаем, что всегда голосовали за ОПЗЖ – это Восток», - говорит эксперт.
«Европейская солидарность», согласно данным «Рейтинга», тоже получила 17%.
«У нее стабильный электорат, у нее тоже 17%. Но когда стабильный электорат – тоже будет колебаться 1-2%, выше уже не будет. То есть нет электората», - утверждает Силантьева.
По ее словам, в Украине нет единой партии, за которую проголосовали бы все регионы страны и все слои населения.
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«У нас все партии созданы как? У нас нет единой партии, за которую бы голосовал и Восток, и Запад, и разная категория людей возрастная. У нас есть партии… Голосуют за «Батькивщыну», мы знаем, это люди в возрасте, это пенсионеры, это больше регионы. И у нее также стабильный электорат. Она все время 12-13%. 1-2% всегда идет колебание, у нее это стабильно. Она, конечно, пройдет», - говорит политический эксперт.
А вот с тем, что «УДАР» набирает только 1%, она не согласилась.
«Вот «УДАР» поставили 1%. Сейчас они не занимаются партстроительством. Они где-то 8 лет как этим не занимаются», - считает Силантьева.
Эксперт добавила, что рейтинг «Слуги народа» опустился на 22%, потому что им перестали доверять.
«И выше поднять его – это будет очень сложно. Это нужно будет что-то сделать, так перевернуть сознание людей для того, чтоб они тебе поверили, и начали за тебя голосовать», - резюмировала она.
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