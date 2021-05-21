Україна має багато засобів боротьби з олігархами, а Петру Порошенкові варто готуватися, він – наступний.Так сказав політичний експерт Руслан Бізяєв у програмі «Що далі?» з Вікторією Панченко на каналі «Знай24».

«РНБО, потім силовики, Верховна Рада», - перераховує гість програми засоби, які влада може використати для боротьби з олігархами. З іншого боку, він і ставить логічне питання: «Інструменти є, а ось по кому конкретно бити...».

Бізяєв пояснює, що проблема полягає в тому, на кого президент Зеленський вирішить опиратися у своїх діях. Медіаполе та ресурси всіх українських олігархів, підкреслює політолог, надто великі, тому миттєво все прикрити не вдасться. На його думку, для об’єднання вистачить інструментів і публічних, і непублічних.

«Я припускаю, що наступним повинен піти Петро Олексійович», - каже експерт. Неминучість цього він порівнює з каменем, який вже покотився з гори: зупинити процес не вдасться. Бізяєв підсумовує, що сьогодні можна спостерігати захід епохи олігархату, який вже ніхто не врятує.

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