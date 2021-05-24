Политолог Николай Давыдюк устроил протест возле посольства Беларуси в Украине

Об этом он сообщил у себя в Facebook, опубликовав фото.

Как выяснилось, мужчина требовал освобождения главного редактора NEXTA Романа Протасевича, который вчера был задержан в Беларуси. Политолог забросал посольство в Киеве бумажными самолетиками. Он назвал президента соседней страны Александра Лукашенко диктатором и призвал украинскую власть прекратить авиасообщение с Беларусью.

«Лукашенко стал на путь международного терроризма. <...> Украина должна остановить все авиасообщение с режимом Лукашенко, перестать финансировать этот режим. И не ждать санкций от других государств, а инициировать такие же. Ведь похищение людей с территории других государств и дальнейшие пытки (а они там уже проводятся, и не сомневайтесь) не должны проходить мимо», - заявил Николай Давыдюк.

Напомним, что Лукашенко заявил о поставках электроэнергии в Украину по просьбе Зеленского.

А еще Politeka писала, что в Раде требуют немедленно остановить импорт электроэнергии и авиасообщение с Беларусью.

Также Politeka сообщала, что Лукашенко не признали приблизительно все в Европе, кроме России, - Бизяев.