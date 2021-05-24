В программе Дмитрия Снегирева «Политика наизнанку» народный депутат VIII созыва и Герой Украины Надежда Савченко заявила, что международные договоренности - это ничто, когда речь идет о национальных интересах Украины и их отстаивании.

В контексте разговора о защите национальных интересов Савченко вспоминает, что, например, Россия решила не признавать международное право над своим. «Есть прецеденты в мире, когда якобы, казалось бы, международные договоренности, которые должны выполняться... На самом деле просто игнорируются. Потому что преобладают национальные интересы страны», - отмечает она.

Итак, политик делает вывод, что власть в Украине должна действовать так же: делать все для отстаивания национальных интересов, даже несмотря на какое-то недовольство Запада. Она искренне признается, что желает от украинских политиков размышлений и решений именно в таком направлении. По мнению Савченко, национальные интересы должны стоять выше каких-то принятых в мире правил.

Тем не менее, украинская власть, отмечает она, действует иначе. «Для этого надо быть сильной страной. Маленькой гордой и сильной или большой и сильной. У нас как-то не сложилось...», - объясняет депутат.

Савченко утверждает, что украинская власть всегда идет на поводу у западных партнеров и действует в их, а не государственных интересах. «Каждая наша власть, которую мы выбираем, начинает мямлить, начинает петь оды нашим западным партнерам, начинает подвергаться внешнему влиянию», - говорит она. В то же время политик обращает внимание и на специфику самих советов и требований западных партнеров: они постоянно противоречат украинским национальным интересам.

Поэтому она делает вывод, что на международной арене Украина не имеет надежных союзников и защитников. Следовательно, убеждена Савченко, Украине следует перестать удовлетворять чьи-то интересы и начать заботиться о своих.

Напоминаем, Савченко объяснила, почему замороженный конфликт не является решением вопроса войны .