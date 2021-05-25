Недавно на заседании Уманского городского совета народный депутат Антон Яценко демонстративно и пренебрежительно проигнорировал Государственный гимн Украины!

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев, сообщает Знай.

Напомню, как соавтор изменений в статьи 338. Надругательство над государственными символами Уголовного кодекса Украины, что:

«Публичное надругательство над...государственным Гимном Украины наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет».

Также напомню, что речь идет о действиях народного депутата, который официально принимал присягу в которой обещал:

«Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины…»

Учитывая это, требую от Генерального прокурора Украины Ирины Венедіктової открыть уголовное дело по поводу действий народного депутата Антона Яценко на основании статьи 338 Уголовного кодекса Украины.

Убежден, что народный депутат, который публично демонстрирует пренебрежение к государственному гимну Украины должен быть, по меньшей мере, лишен депутатского мандата!

П. С. надругательство-это оскорбительное отношение, демонстрация пренебрежения, грубое издевательство…