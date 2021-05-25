Законопроект о промышленных выбросах (4167) должен быть серьезно доработан с учетом возможностей украинской экономики, и предусматривать механизмы государственного финансирования экомодернизации

Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

«Когда мы говорим о том, что берем на себя обязательства достичь тех же норм выбросов, которые взяли на себя европейцы, нужно четко оценивать стоимость усилий, т.е. какое количество усилий нужно к этому приложить. Я имею в виду не только организационные, но серьезные финансовые вложения нужны для этого. Это первое. Второе – нужно оценивать состояние экономики», - сказал Магомедов.

Он подчеркнул: провести экомодернизацию за 4 года, как предлагают авторы законопроекта, нереально. По его словам, страны Европы шли к этому десятки лет, вложили миллиарды государственного финансирования, и продолжают вкладывать.

«Когда речь идет о декарбонизации, когда европейцы берут на себя обязательства достичь норму выбросов по ПСО, они на это планируют деньги и планируют почти под триллион евро. Тогда когда как мы подписываем тоже самое и ничего не планируем, никаких ресурсов, чтобы этого достичь», - объяснил Магомедов.

Кроме того, по его мнению, также необходимо оценить, какое из требуемого по НДТМ оборудования может производиться в Украине – чтобы законодательно не обязывать отечественный бизнес покупать исключительно импортное.

«Иначе это может получиться такой закон, который обязывает украинский бизнес покупать эффективное импортное оборудование, которое стоит миллионы миллионов. И, по сути, по самым скромным меркам от 10 до 15 млрд только коксохимия должна потратить», - отметил Магомедов.

Депутат считает, что законопроект о промышленных выбросах должен быть основательно доработан с учетом замечаний экономистов, финансистов и представителей промышленности.

«Давайте оценивать наши возможности, давайте планировать и давайте делать закон, который сбалансирует желания экологов с возможностями экономистов», - призвал Магомедов.

Напомним, 21 мая Верховная Рада уже во второй раз отклонила законопроект о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности (№4167): его снова отправили на доработку.

Ранее гендиректор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов заявлял, что законопроект №4167 не должен быть жестче, чем требуют европейские директивы, его необходимо доработать с учетом замечаний бизнеса.

В то же время в Европейской бизнес ассоциации отметили, что Украине следует применить опыт проведения экомодернизации в странах ЕС и предоставить предприятиям государственную поддержку на внедрение экотехнологий, а также предложить финансовые стимулы.