Верховная Рада Украины уже во второй раз с треском провалила законопроект №4167 "О промышленном загрязнении». И если в феврале (при первом голосовании) не хватило всего лишь 4 голосов, то сегодня документ поддержало только 213 народных избранников



Это можно расценивать как громкий провал так называемых борцов за экологию, которые всеми правдами и неправдами пытались «протащить» документ. Местами, даже доходило до абсурда — призывали голосовать за «правильное название», пишет Антикор.



В последнее время общественные организации и экоактивисты много поддерживали законопроект №4167 в публичном пространстве. Народных депутатов резко раскритиковали за то, что не приняли законопроект в первый раз. Дальше будут критиковать, что не приняли и во второй. Главный аргумент — нардепам якобы до лампочки проблемы окружающей среды.



Но главное в том, дамы и господа-экоактивисты, что вас обманули. Ведь законопроект вовсе не про экологию, а про бизнес. И вот почему.



Существует одна немецкая организация, которая очень заинтересована в том, чтобы в Украине внедряли НДТМ по стандартам ЕС — Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

По нашей информации, GIZ наняли лоббистов для скорейшего принятия законопроекта №4167 парламентом. В чем же их интерес? Немецкие партнеры организации должны были поставлять в Украину оборудование, для сокращения выбросов промышленными установками. А НДТМ, на минуточку, будет стоить $20 млрд только для промышленности и энергетики. Деньги, как сами видим, немаленькие.



«По поручению правительства Германии GIZ поддерживает реализацию государственной политики в сфере промышленного загрязнения. Создание необходимых правовых и институциональных предпосылок — процесс длительный, предусматривает как внедрение требований Директивы, так и утверждении перечня НДТМ. GIZ и Минприроды будут тесно сотрудничать на всех этапах разработки нормативно-правовой базы», — сказано на сайте организации.



Таким образом, черным по белому написано — по поручению правительства Германии в разработке украинского перечня НДТМ будет учавствовать GIZ. А ведь именно Германия является лидером в производстве оборудования, уменьшающего все виды выбросы от промышленных установок.



Такие вещи, как установка дорогостоящего оборудования, зачастую лоббируют разные Ассоциации. Как например, немецкая Agentur für Wirtschaft&Entwicklung, которая предоставляет «услуги по расширению и инвестициям в устойчивое развитие».



Проект закона №4167 обязывает внедрить в Украине европейские нормы по управлению промышленными выбросами и отходами. При этом все это нужно делать за очень короткий срок — 4 года.



В ЕС такой переход (при активной государственной поддержке) происходил в течение нескольких десятков лет. Некоторые предприятия до сих пор пользуются отсрочкой по выполнению экологических нормативов.



Украина же в своем пути «к Европе» начинает слепо копировать законодательные нормы ЕС, при этом вовсе не учитывая нашу специфику.



Сейчас же прикрываясь заботой об экологии и якобы ради адаптации нашего законодательства к европейскому, украинские чиновники хотят провести нормы, которые создадут для предприятий невыполнимые условия экомодернизации.



Хочется верить, что наши депутаты в первую очередь думали об экологии, но факты говорят об обратном. И очень жаль, что в Украине, как и во всем мире, очень часто забота об окружающей среде отходит на второй план, а на первый выходят бизнес интересы наших европейских партнеров.



Так уже было при попытке защитить отечественное машиностроение законом «О локализации». Он предполагает, чтобы в публичных закупках хотя бы часть товара была произведена в Украине. К сожалению, документ «заспамили» правками и ко второму чтению он так и не дошел. Из-за негативной реакции ЕС президент Владимир Зеленский призвал не принимать законопроект, который якобы нарушает договоренности Украины с ЕС.



Но возвращаюсь к №4167, ведь по факту, бизнес не против закона «О промзагрязнении», но только на честных условиях и при реальных сроках. Все мы хотим жить в стране с чистыми воздухом, реками и лесами. Но если хорошо подумать, то разве законопроект №4167 об этом? Вопрос риторический…



