Соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” заявил, что захват самолета Ryanair в Минске - это прекрасная возможность для России поглощать Беларусь

“Россия принимала непосредственное участие в этой спецоперации (по захвату самолета Ryanair, - ред.). Скорее всего - она ее организовывала. Потому что Россия является ключевым выгодоприобретателем от этой спецоперации. Возникает ситуация, когда Лукашенко еще больше “пристегивается” к России”, - сказал Юрий Романенко.

Он отметил, что санкции об ограничении на авиаперелеты ослабляют Беларусь, но не так сильно, если бы был запрет и на наземное сообщение. По его мнению, на такой вид санкций мировое сообщество не пойдет, а также будут учитывать потери авиакомпаний.

“Для России это как раз прекрасная возможность дальше продвигать свой план по медленному или по быстрому поглощению Беларуси. Ускорение этого процесса. Потому что, по сути, те или иные формы санкций, которые будут введены относительно Лукашенко и Беларуси - они будут способствовать тому, что ему просто некуда будет бежать. До этого он пытался маневрировать, он потихонечку себе расширял ареал продвижения экономических товаров из Беларуси. Продвигал нефтепродукты”, - добавил Романенко.

По его словам, если будут проблемы с Западом - деньги Беларусь сможет получить только от России.

Как сообщала Politeka, Золотарев заявил о Лукашенко, что совсем уж выходить за рамки он не заинтересован.

Также Politeka сообщала, что в Раде требуют немедленно остановить импорт электроэнергии и авиасообщение с Беларусью.