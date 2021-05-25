Політолог Андрій Золотарьов в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24" заявив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко повинен здувати порошинки з затриманого в Мінську журналіста Романа Протасевича, але вирок буде

"Що стосується Протасевича, я думаю, що Лукашенко зацікавлений в тому, щоб з нього зараз порошинки здувати. Щоб з ним нічого не сталося. Оскільки зовсім вже виходити за рамки він не зацікавлений. А ось продемонструвати, що "Я можу. Не зникнете, не втечете" - ось цієї мети він досяг. Більше йому не треба. Можливий такий контроверсійний хід. Вирок напевно буде", - сказав Андрій Золотарьов.

Він зазначив, що Лукашенко не буде впадати в крайнощі, оскільки вже досяг своєї мети. Але втрати можуть виявитися незрівнянно високими, оскільки Білорусь виконувала роль транзитерів, коли Україна і Росія припинили авіасполучення.

"Тепер все, лавочка може закритися. Якщо подивитися Flight radar - ми є сірою зоною, де трохи літаків літає. Але Білорусь може виявитися сірою плямою... Можливе посилення економічних санкцій від Євросоюзу. Можливо, той канал, по якому іспанські сири і хамон потрапляли в Білорусь - цей канал буде закритий. Але все одно це дрібниця, оскільки нафтопродукти, продукція машинобудування - це, в основному, торгівля з Росією", - додав Золотарьов.

За його словами, Лукашенко хотів би бути самодержцем, і його це обтяжує.

"У Москві про це вже думають - як зробити м'який трансфер. Там вже думають про Білорусь без Лукашенка", - підкреслив політолог.

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