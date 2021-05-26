Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный - говорится на сайте ведомства

Законопроект №3091 предусматривает отмену судебного сбора для Госэкоинспекции по делам о взыскании убытков, рассчитанных за экологические нарушения, передает Znaj.

Чиновник детализировал, какие именно положения закрепляет законопроект.

«1. Штраф за недопуск инспектора к проверкам составит 1,8 миллиона гривен для крупнейших предприятий-загрязнителей и 600 тысяч гривен для предприятий с незначительной степенью риска для окружающей среды. Сейчас этот штраф составляет 760 гривен.

2. Зарплата инспекторов будет повышена и стартует от 13 134 грн

(сейчас - от 5 500 грн). Это позволит привлекать в ГЭИ более квалифицированных специалистов.

3. Отменяется судебный сбор для инспекции по делам взыскания убытков, чтобы обеспечить их возмещения государству.

4. Проведение мероприятий экологического контроля разрешается в нерабочее время, если предприятие работает в эти часы. Будет устранена распространенная ситуация, когда предприятие «дымит» только в выходные дни и проверки ГЭИ не дают никаких результатов.

5. Инспектор получает дополнительные инструменты для осуществления мер контроля – в частности, возможность делать запросы в предприятия, что ускорит ход проверки. Также обязательной станет фиксация проверок техническими средствами, в том числе, с помощью нагрудных камер для инспекторов», - рассказал Андрей Малеваный.