Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный - говорится на сайте ведомства
Законопроект №3091 предусматривает отмену судебного сбора для Госэкоинспекции по делам о взыскании убытков, рассчитанных за экологические нарушения, передает Znaj.
Чиновник детализировал, какие именно положения закрепляет законопроект.
2. Зарплата инспекторов будет повышена и стартует от 13 134 грн
(сейчас - от 5 500 грн). Это позволит привлекать в ГЭИ более квалифицированных специалистов.
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3. Отменяется судебный сбор для инспекции по делам взыскания убытков, чтобы обеспечить их возмещения государству.
5. Инспектор получает дополнительные инструменты для осуществления мер контроля – в частности, возможность делать запросы в предприятия, что ускорит ход проверки. Также обязательной станет фиксация проверок техническими средствами, в том числе, с помощью нагрудных камер для инспекторов», - рассказал Андрей Малеваный.