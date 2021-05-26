Введение в 2016 году формулы «Роттердам+» для расчета стоимости угля было самым оптимальным решением для поддержки государственных угольных шахт и государственных генерирующих компаний.

Об этом сообщил экономист Борис Кушнирук.

«Как тогда, так и сейчас, я убежден, что все, что сделала НКРЭКП – это было, в тот момент по крайней мере, на переходный период, это было лучшее решение и лучший результат в том числе украинского государства. Потому что украинские государственные шахты начали получать больше средств от угля, который поставлялся на ТЭС и ТЭЦ, и таким образом их убыточность была меньше. То есть, это давало не негатив, а позитив, если принимать во внимание именно государственные интересы», - отметил эксперт в эфире телеканала «Украина24».

Расследования НАБУ, которое было начато только через 1 год после введения формулы, Кушнирук назвал политизированным и противоречащим экономические логике.

«Особенно меня когда-то порадовали, вызвали смех заявления, что они не нашли документов, которые подтверждали, что уголь поставлялся из Роттердама. То есть, люди (детективы НАБУ-прим.) даже не понимали, о чем идет речь, что речь идет именно об индексе на базе Роттердам, на базе которого и проводился расчет стоимости угля», - отметил экономист.

Сейчас, по его словам, уже после 4-го решение о закрытии дела, история «Роттердам+» превратилась в личную вендетту главы НАБУ Артема Сытника, который преследует в первую очередь собственные имиджевые цели.

"Это вопрос просто самого имиджа господина Сытника. Потому что он когда-то вляпался в это дело, он хотел сделать на нем себе имя борца с коррупцией. А оказалось, что люди даже не понимают предмета, который они исследовали. Соответственно он сейчас просто вынужден защищать свое имя таким образом", - подытожил Кушнирук.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертое закрыла дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.

В начале мая офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил прокурора по делу для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.