Законопроект об экологическом контроле (3091) содержит правовые неопределенности, угрожающие злоупотреблениями со стороны контролирующих органов и ростом коррупции. Об этом заявил народный депутат, член комитета по вопросам антикоррупционной политики Владимир Кабаченко.



«Первый момент, где мы встречаемся с правовой неопределенностью. В соответствии с пунктом № 3 части 2 статьи 12 законопроекта основаниями к осуществлению внепланового мероприятия в отношении субъектов хозяйствования является обоснованное обращение физического лица. Мы прилагательные «обоснованное», «необоснованное», «хорошо», «плохо» в тексте законопроекта использовать не можем. Это либо обращение или не обращение. И кто будет контролировать, что такое «обоснованное обращение»? Какие критерии вы относите к обоснованному обращению? Поэтому первое – это злоупотребление», - рассказал Кабаченко.



По его словам, так же не четко определены условия для осуществления внеплановых проверок экологической инспекцией, что может повлечь масштабные злоупотребления со стороны контролирующего органа.



"В части 3 статьи 12 проекта закона предусмотрена возможность осуществления внепланового мероприятия государственного экологического контроля за потребности. Что это такое "при необходимости"? Кто определяет "потребность"? Кто выполняет "потребность"? Кто несет ответственность за потребность. То есть такие слова как «обоснованное обращение», «при необходимости» мы в законопроектах использовать не можем», - подчеркнул Кабаченко.



Кроме того, депутат обратил внимание, что законопроект предусматривает увеличение полномочий экоинспекции и наделение ее несвойственными функциями.



"По какой-то неизвестной для меня причине экологическую инспекцию наделяют функциями правоохранительных органов. Например, инспектор экологической инспекции может осматривать автомобиль, может проверять документы, устанавливающие лица, может составлять протоколы и, по сути, привлекать к ответственности. С одной стороны этот подход он абсолютно взвешенный, если взять, например, браконьеров, людей, которые незаконно вылавливают рыбу. Естественно, что экоинспекция должна быть наделена правами, запросить документы, представляющие лицо, остановить лицо, или выдать протокол. Но на сегодня эту функцию закрывают и выполняют правоохранительные органы», - пояснил Кабаченко.



Еще одной сомнительной нормой законопроекта, которая, по мнению депутата, может стать коррупционным фактором, является предоставление экоинспекции права самостоятельно выносить решение о приостановлении деятельности субъектов хозяйствования в целом или отдельных его цехов сроком до 3 рабочих дней в случае выявления сверхурочных выбросов, сбросов или отходов.



«На сегодня существует норма о приостановлении цехов или других единиц, но на основании решения суда. Если мы предполагаем, что екоінспецеія злоупотребляет своими полномочиями, то она без решения суда может заблокировать работу предприятия... Мы говорим, что вы можете брать на себя такие полномочия без решения суда. Абсолютно недопустимый факт", - подчеркнул Кабаченко.



Ранее координатор Комитета промышленной экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Ольга Бойко заявила, что ни в одной стране ЕС экоинспекция не имеет таких неограниченных полномочий, которые предлагают предоставить ей в Украине, и подчеркнула, что это негативно скажется на развитии бизнеса.