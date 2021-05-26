Народный депутат Евгений Шевченко, известный своими связями с белорусским диктатором Александром Лукашенко, был исключён из парламентской фракции партии «Слуга народа». Чем это обусловлено?

Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» комментирует шеф-редактор аналитического издания «Хвыля», соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко.

«Депутат своим эпатажем вызывал закономерный вопрос к «слугам»: зачем они держат этого любителя Лукашенко? Теперь его убрали, и вопросов больше нет. Ряд Телеграм-каналов и некоторые аналитики предполагали, что на Юго-Востоке запустят Евгения Шевченко, чтобы купировать влияние ОПЗЖ. Предполагалось, что под него создадут соответствующую структуру. В нашей стране Лукашенко любят многие простые украинцы – те, которые не сталкивались с его политикой», - отмечет гость программы.

По его словам, сейчас о подобных проектах ещё слишком рано говорить. Он добавляет, что рано говорить не только о перспективах такого проекта, но и о том, что он вообще будет реализован.

«Шевченко выгнали из фракции – и правильно сделали. А свой политический проект он не сможет организовать, если не получит финансирование под него», - считает Юрий Романенко.

Ранее, как сообщает Politeka, он рассказал о том, как Россия может поглотить Беларусь.

Также Романенко отметил, что спецслужбы могут использовать втёмную даже достойных людей с добрыми намерениями.



