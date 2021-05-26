Решение НКРЭКУ ограничить импорт электроэнергии из России и Беларуси только на 4 месяца и сохранить возможность поставок до конца года спровоцирует новый кризис и отразится на финансовом состоянии государственных энергокомпаний.
Об этом сообщила народный депутат Виктория Гриб.
«Планы НКРЭКУ о прекращении импорта электроэнергии на 4 месяца – это не решение проблемы. Это попытка ее отложить! В 2021 году Украина импортировала электроэнергии из РФ и РБ на миллиард гривен. Этими деньгами можно было погасить долги по зарплате перед горняками госшахт», - сообщила Гриб на своей странице в Facebook.
Решение комиссии вопреки закону ограничить импорт всего до октября нардеп назвала издевательским.
«Импорт выгоден нескольким фамилиям, которые нацелены на сверхприбыли в собственном бизнесе. Где здесь забота о людях? Вследствие импорта электроэнергии снижается производство на украинских электростанциях, уменьшается добыча угля энергокомпании, шахты терпят убытки, снижаются ВВП и доходы госбюджета. Страдают государственные компании «Укрэнерго» и «Энергоатом», - заявила Гриб.
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Она призвала НКРЭКУ «одуматься» и запретить преступный импорт бессрочно.
Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси с января-февраля 2021 года. За этот период было закуплено электричества на более чем 1 млрд грн. Поставки продолжаются в ежедневном режиме, вопреки принятому закону о их запрете.
17 мая с требованием остановить импорт в НКРЭКУ обратилось Министерство энергетики Украины, а 18 мая группа народный депутатов.
Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний. В частности, НЭК «Укрэнерго» 2020 закончило с убытком 27,5 млрд грн. Долги компании превышают 30 млрд грн.
В том числе более 10 млрд грн НЭК «Укрэнерго» должна генерирующим компаниям за услуги балансировки, ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.