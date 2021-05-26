Глава порта Южный Сергей Ковшар с начала года каждый месяц выписывает себе премии в сотни тысяч гривен: всего с января по май этого года он выписал себе денег 1 млн 470 тысяч гривен.

Самым крупным вознаграждением он порадовал себя в январе – 325 тысяч гривен.

Примечательно, что в декларации, которую он опубликовал как госчиновник, весь его доход от работы в порту за прошлый год составил около 2 млн грн. В этом году, очевидно, Ковшар решил поправить материальное благополучие за счет государственного предприятия.

Напомним, Ковшара назначили исполняющим обязанности главы порта в конце прошлого года. Это решение вызвало возмущение у работников порта Южный: профсоюзы даже устроили забастовку, протестуя против назначения человека с сельскохозяйственной специальностью в морской порт.

Как известно, в прошлом году ряд руководителей морпорта «Южный» были обвинены в махинациях с топливом и ряде других коррупционных схем, которые нанесли госбюджету ущерб на сотни миллионов гривен. В организации этих схем подозревали топ-чиновников порта, в числе которых фигурировала и фамилия Ковшара.

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