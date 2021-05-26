Реакция НАБУ на законное решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры в четвертое закрыть дело "Роттердам+" дискредитирует антикоррупционные органы и правоохранительную систему в целом.

Об этом заявил народный депутат, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

«Зачем было в четыре раза открывать одно и то же уголовное производство, четыре раза закрывать уголовное производство. Все это дискредитирует в принципе и именно НАБУ, и нашу правоохранительную систему. Вы знаете, этот конвейер беззакония в этом деле «Роттердам+» должен быть остановлен», - отметил нардеп в эфире телеканала «Украина24».

Нардеп подчеркнул, что выводы четырех независимых экспертных институтов - Харьковского, Днепровского, Киевского – все подтвердили отсутствие ущерба по делу «Роттердам+».

"Украинские следователи, и в НАБУ, и в других правоохранительных органах должны научиться выполнять требования УПК, которые четко устанавливают порядок расследования и, самое главное, есть доказательства по делу или нет. В деле «Роттердам+», я говорю как член парламента, нет доказательств, что четыре раза подтверждали сами прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры», - подчеркнул Наливайченко.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертое закрыла дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.

В начале мая офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил прокурора по делу для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.