Из-за сговора порта «Южный» и ООО «ТИС-Уголь» Украина может потерять миллиарды гривен доходов, металлурги – рынки сбыта, а Укрзализныця и порты – более полумиллиарда гривен ежемесячно. Такие цифры озвучил президент ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков.



По его словам, порты «Южный» и ТИС организовали монопольный сговор, и вынуждают

компании-грузоотправителей подписаться на заведомо невыгодные условия. Из-за этого перевалка руды сейчас практически прекращена, что угрожает остановкой украинским ГОКам, а Укрзализныце и самим портам – потерями миллиардов гривен дохода.



«Из-за требований, которые выставило руководство порта «Южный», контракты заключены не будут. Грузовые потоки пойдут в частные терминалы и порты, а большая часть грузопотока будет просто потеряна. В этом случае потери для тех же портов составят более 80 миллионов гривен каждый месяц, для Укрзализныци - более 300 миллионов гривен в месяц. Украина будет терять минимум 300 миллионов долларов ежемесячно», - пояснил Каленков.



По его словам, сейчас поступления от экспорта железной руды составляют 10% от всего экспорта страны.



«Потеря десятой доли экспорта существенно повлияет на курс гривны, на инфляцию в стране и на прочие макропоказатели. Поэтому, фактически, это вопрос национальной безопасности. Порт Южный – это крупнейший порт страны. Железная руда и уголь – это крупнейшие товарные позиции, которые везутся. А позиция порта приведет к тому, что мы потеряем объемы продаж, а соответственно объемы производства. Причем потери будут проявляться и долгосрочно – ведь мы потеряем нашу репутацию надежных поставщиков», - говорит эксперт.



Ранее генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что из-за монопольного сговора в порту «Южный» государственная Укрзализныця потеряет до 3 миллионов тонн грузов в месяц, а это 10% грузового оборота всей компании. Поэтому финансовые потери УЗ могут составлять до полумиллиарда гривен в месяц.



Как известно, в мае 2021 года директор морпорта «Южный» Сергей Ковшар пошел на сговор со своим основным конкурентом - ООО «ТИС-УГОЛЬ», и синхронно с ТИС поднял ставку перевалки железорудного сырья на 30% с июня 2021 года. Этими действиями займется АМКУ – как такими, что нарушают антимонопольное законодательство Украины.



Ранее появилась информация, что первый квартал 2021 года порт «Южный» закончил с убытком в 54 миллиона гривен – против 272 миллионов прибыли годом ранее. Впрочем, убытки не помешали Сергею Ковшару выписать себе с начала 21 года полтора миллиона гривен премий.