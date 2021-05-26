Министерство иностранных дел должно организовать безопасное оперативное возвращение всех украинских граждан Украины, которые сейчас находятся в Беларуси, и хотят попасть домой.

Такое заявление сделал народный депутат Украины, соучредитель политической партии «Наш край» Сергей Шахов на своей странице в Facebook.

Депутат сообщил, что к нему поступают десятки обращений от земляков, которые не могут вернуться в Украину.

"Кто-то поехал туда на лечение, другие навещали родственников. Теперь люди не могут приехать по приобретенным заранее обратным билетам. Зато они вынуждены искать дорогие и неудобные пути. Как женщине после операции на печени, сидя, проехать в автобусе в течение 20 часов? Почему люди должны переплачивать за возвращение домой?", - спрашивает Сергей Шахов.

Соучредитель партии также убежден, что президент Украины Владимир Зеленский должен взять этот вопрос под личный контроль.

"Тысячи украинцев стали заложниками ситуации. Президент должен вмешаться, чтобы ни один украинец не оказался лишен своего конституционного права вернуться в Украину", - подчеркнул народный депутат.