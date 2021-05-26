Министерство иностранных дел должно организовать безопасное оперативное возвращение всех украинских граждан Украины, которые сейчас находятся в Беларуси, и хотят попасть домой.
Такое заявление сделал народный депутат Украины, соучредитель политической партии «Наш край» Сергей Шахов на своей странице в Facebook.
Депутат сообщил, что к нему поступают десятки обращений от земляков, которые не могут вернуться в Украину.
"Кто-то поехал туда на лечение, другие навещали родственников. Теперь люди не могут приехать по приобретенным заранее обратным билетам. Зато они вынуждены искать дорогие и неудобные пути. Как женщине после операции на печени, сидя, проехать в автобусе в течение 20 часов? Почему люди должны переплачивать за возвращение домой?", - спрашивает Сергей Шахов.
Соучредитель партии также убежден, что президент Украины Владимир Зеленский должен взять этот вопрос под личный контроль.
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"Тысячи украинцев стали заложниками ситуации. Президент должен вмешаться, чтобы ни один украинец не оказался лишен своего конституционного права вернуться в Украину", - подчеркнул народный депутат.