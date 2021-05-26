Лидер Национального Корпуса, основатель полка «Азов» Андрей Билецкий в своем Telegram заявил, что государство должно предоставить гражданство белорусам, что воевали за Украину. По его мнению, Беларусь должна стать для Украины стратегическим партнером в борьбе с Россией.

«Захват самолета Ryanair является пиратством и ничем другим. Роман Протасевич в этой ситуации - заложник, захваченный фактически террористическим путем», - говорится в публикации.

По словам Билецкого, Роман Протасевич вместе с «Азовом» и другими военными подразделениями принимал участие в отстаивании Украины в Широкино, но «словом», в качестве журналиста.

«Весь народ Беларуси, как и Роман, оказался в заложниках режима Лукашенко, который уж точно определился: открыто шагает к объединению с Россией. Для нас эти события – это не только о печали за народ соседнего государства, не о пафосных словах сочувствия, зная, сколько белорусов приехали в Украину воевать с оккупантами», - заявил лидер Национального Корпуса.

По мнению Билецкого, помочь Белорусам освободиться от тоталитарной преступной власти – дело украинцев. Как отметил националист, многие белорусы вступали в добровольческие подразделения и шли бороться против российской агрессии вместе с украинцами.

«Немедленно предоставить гражданство всем белорусам, которые воевали за Украину, поддерживать акции сопротивления и все, что будет необходимо. Беларусь в будущем должна стать для Украины стратегическим партнером и мощным союзником в противостоянии с Россией», - заявил Билецкий.

Напомним, Politeka публиковала заявление Билецкого, что Украине нужен патронный завод.

Ранее Politeka сообщала, что Нацкорпус создает региональные штабы обороны.