В своем Telegram лидер Национального Корпуса и основатель полка «Азов» Андрей Билецкий назвал экстренную посадку самолета Ryanair пиратством, а задержание Протасевича - терроризмом. Попутно он напоминает, что Протасевич вместе с другими белорусами выступил против российской агрессии рядом с «Азовом».
В своей публикации Билецкий рассказал, что Протасевич стал на защиту Украины против российской агрессии наряду с «Азовом». «Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово», - пишет лидер Нацкорпуса.
Кроме этого, он отметил, что и другие белорусы также были добровольцами во времена российской оккупации. Билецкий заключает, что сейчас нельзя обесценивать и забывать ту поддержку, что они выразили Украине. «Мы должны всеми доступными нам способами помочь белорусскому народу в их борьбе за свободу от Лукашенко и его режима», - подчеркнул националист.
Он также отмечает, что Беларусь стратегически важная для Украины, ведь может вместе с ней выступить против РФ. Учитывая это, объясняет Билецкий, необходимо поддержать белорусских добровольцев, в частности предоставить им гражданство и помочь дать отпор тоталитаризму.
По мнению националиста, весь белорусский народ и Протасевич в частности сейчас в заложниках тоталитарного режима президента Лукашенко, а в его намерения входит полная интеграция республики в РФ. «Верю, что белорусы, как в свое время и мы на Майдане, смогут прогнать Лукашенко, сделать Беларусь самостоятельным и свободным государством», - заключает лидер Нацкорпуса.
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Ранее Politeka сообщала о том, что Билецкий обосновал необходимость срочного повышения боеспособности Украины.