Дело "Роттердам+" закрыто из-за отсутствия факта нарушения закона, отсутствия убытков и истечения сроков досудебного расследования
Об этом сообщил руководитель группы прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры Денис Демкив в интервью изданию «Цензор.Нет».
"Мною по состоянию на 20 мая не установлено доказательств: а) нарушение законодательства, как бы это требовало законодательство со стороны контрольно-ревизионных органов; б) экспертизы, которые бы четко указывали наступление убытков от этого нарушения; в) у нас больше нет сроков досудебного расследования. Другую оценку я давать не могу", - подчеркнул прокурор.
Демкив отметил, что на основании имеющихся материалов не мог принять другого решения, кроме как закрыть дело «Роттердам+».
«Свою позицию высказал, и другое решение я принять не могу», - отметил прокурор.
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Напомним, 20 мая САП уже в четвертое закрыла дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.
Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.
В начале мая офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил прокурора по делу для повторного объективного изучения материалов дела.
Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.
Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.