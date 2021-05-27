Посадив самолет, Лукашенко дал понять всем протестующим, что их ждет. Так сказал политолог Вадим Карасев в своем блоге.

«Он хотел продемонстрировать разного рода координаторам, организаторам протестов, что любой из них будет доставлен, что его догонят и накажут, чтобы убить на корню зародышей новых протестов», - утверждает эксперт.

В то же время он отмечает, что речь идет именно о блогерах и тех, чья деятельность - «молодежная» журналистика. Фигуры же, связанные с телевидением, по мнению Карасева, не представляют серьезной угрозы для президента Беларуси. Он объясняет, что интернет-ресурсы гораздо опаснее, ведь они охватывают оппозиционно настроенную аудиторию, готовую в любой момент выйти на протесты.

«Можно спорить, что это Западные спецслужбы специально это проделали, чтобы вытянуть Лукашенко и потом ударить санкциями. Все это пустые разговоры», - рассуждает Карасев. Политолог убежден, что экстренная посадка самолета и задержание Протасевича - это работа исключительно белорусских спецслужб: достали, а теперь посадят.

Тем не менее, как рассказывает эксперт, белорусские спецслужбы обвиняют в протестах и ​​оппозиционных медиа не кого иного, как Запад и его спецслужбы. А Протасевича задержали, отмечает Карасев, мол из-за необходимости получить показания.

Напоминаем, Карасев рассказал, как тоталитарные режимы борются с протестами.

Ранее Politeka сообщала о том, что Карасев предупредил об усилении трендов на новую холодную войну.