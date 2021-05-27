Аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко заявил, что бизнес в Беларуси вынужден удерживать на плаву старый советский хлам, но в режиме сжимания гаек он может просуществовать только год.

“Из топ-10 наиболее влиятельных предпринимателей Беларуси 2013 года, в 2019 году остались трое. Только три человека. У всех изменилась структура бизнеса… Последние несколько лет количество работающих в частном секторе - больше половины. Это насчет тезиса о советской экономике”, - сказал Игорь Тышкевич.

Он отметил, что в Беларуси есть 6 региональных свободных экономических зон и специализированные технопарки. Они дают более четверти внешнеторговых поступлений.

“Это все на себе тянет весь старый советский хлам. Потому что бизнеса относительно немного, но он вынужден делиться, чтобы удерживать старый хлам. Естественно, что есть у бизнеса запрос - давайте менять систему. В том числе - экономическую. Нам тесно в свободных экономических зонах. Сейчас бизнес, эти люди, в значительной мере - они выжидают. И в окружении Лукашенко понимают, что это бесконечно держаться не может. В режиме такой стабилизации, сжимания гаек, можно просуществовать год. Ну, полтора. А дальше система расползется”, - добавил Тышкевич.

По его словам, до ноября режим Лукашенко должен представить новый формат, или же бизнес начнет думать, как свалить из государства.

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