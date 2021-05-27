Ограничения перевалки железорудного сырья в порту «Южный» может привести к огромной потере поступлений в бюджет, остановки предприятий и сокращения тысяч рабочих мест

Також это чревато потерей партнерских отношений с иностранными компаниями-потребителями, поэтому перевалку руды в акватории порта «Южный» нужно восстановить в кратчайшие сроки. Об этом говорится в письме ЧАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» в адрес министра финансов Украины Сергея Марченко и директора морского торгового порта «Южный» Сергея Ковшар, пишет РБК-Україна.

Как сказано в письме, по состоянию на 1 июня 2021 перевалку железорудного сырья в порту «Южный» может быть существенно ограничено, или вообще остановлено. Это приведет к потере предприятием около 05 млрд грн в месяц.

«Последствия для предприятия и экономики города значительны: вынужденное снижение зарплаты работников, уменьшение налогов поступлений в местный и государственный бюджеты (до 56 млн грн в месяц), прекращение инвестиций в развитие города, потеря имиджа на международном экспортном рынке. В худшем случае это может привести к остановке производственных подразделений предприятия и рабочих мест: около 4,5 тыс работников могут потерять работу », - отмечают на предприятии.

Также от уменьшения грузовой базы, которую обеспечивает предприятие, будут испытывать прямых ежемесячных убытков государственные предприятия Укрзализныця терять 13 млн грн ежемесячно, Администрация морских портов - 5 млн грн, а сам порт «Южный» - 11 млн грн, подчеркивают в письме.

«Представляя интересы зализнорудои области, которая является одной из самых добросовестных и весомых плательщиков налогов в государственный и городские бюджеты, ЧАО« ЦГОК »просит не допустить доведения предприятия до остановки производства готовой продукции, способствовать решению вопроса восстановления экспорта ЖРС и в кратчайшие сроки восстановить транспортировки продукции горнообогатительного комбината в рамках действующих договорных обязательств. В случае игнорирования наших проблем и отсутствия положительных изменений по восстановлению перевалки грузов в акватории порта «Южный», ЧАО «ЦГОК» будет вынужден обращаться к президенту и Кабинету министров », - резюмируется в письме.

Как известно, в мае этого года к предприятиям-участникам ОП «Укрметаллургпром» одновременно поступили предложения от порта «Южный» и ООО «ТИС - УГОЛЬ», которые предусматривают экономически необоснованное повышение ставки перегрузки: более 60% по терминалу ТИС-УГОЛЬ и на 30% по терминалу ГП «МТП« Южный ». Также среди условий - требование распределить грузопоток между этими двумя Стивидор в пропорции 50/50. При этом обе компании отказываются подтверждать объемы ЖРС для перевалки без подписания долгосрочного контракта - а это, учитывая необходимость согласования, невозможно даже в месячный срок.

В ОП «Укрметалугпром» заявили, что руководство порта «Южный» сознательно блокирует работу предприятия и фактически уничтожает его в интересах частного терминала «ТИС». Такая манипулятивная политика приведет к остановке перевалки руды в портах, а соответственно - к миллиардным потерям бюджетов и государственных предприятий, в том числе - Укрзализныци.

Ранее генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что отказ порта «Южный» переваливать руду может привести к приостановке работы украинских ГОКов, что означает падение доходов в бюджеты всех уровней и потери государственными предприятиями, в частности «Укрзализныцей», сотен миллионов ежемесячно.