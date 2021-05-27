Из-за остановки перевалки руды через порт «Южный» местный бюджет Кривого Рога может терять 115 миллионов гривен ежемесячно, а тысячи людей останутся без работы

Поэтому следует немедленно решить проблему и восстановить перевалку экспортных грузов в нормальном режиме. Об этом говорится в письме ЧАО «Северный горно-обогатительный комбинат» (ЧАО «СЕВГОК») в министра инфраструктуры Александра Кубракова и директора порта «Южный» Сергея Ковшара.

Как сказано в письме, на июнь 2021 года ЧАО «СЕВГОК» не получило подтверждения перевалки железорудного сырья в адрес своих покупателей со стороны порта «Южный» в объеме 205 тыс. тон, что может привести к недополучению выручки в размере 1,2 млрд грн.

"В результате в местный бюджет Кривого Рога не будет направлено около 115 млн грн ежемесячных налоговых поступлений, что безусловно будет тяжелым бременем для местной общины. Также нужно учесть, что ЖРС нашего предприятия транспортируют и переваливают крупные государственные предприятия, и они недополучат денежные средства от уменьшения объемов транспортировки – например, Укрзализныця потеряет около 25 млн грн за месяц, Администрация морских портов – 9 млн грн. Для порта «Южный» потери составят 23 млн грн в месяц», - отмечается в письме.

Как поясняется в письме предприятия, причиной остановки стало нежелание порта «Южный» осуществлять перевалку по рыночной цене.

«Такие недальновидные действия порту «Южный» могут привести к полной остановке производства ЖРС на нашем предприятии, а значит – к снижению доходов работников и невыполнение работодателем своих обязательств перед 6-тысячным трудовым коллективом. Просим вас поспособствовать скорейшему решению проблемы с запретом на перевалку экспортных грузов. Иначе предприятие готово прибегнуть к решительным действиям для отстаивания трудовых прав и интересов работников нашего предприятия», - резюмируется в письме.

Как известно, еще в мае порт «Южный» и ООО «ТИС – УГОЛЬ» одновременно и необоснованно повысили ставки перегрузки. В порту «Южный» стоимость перевалки выросла на 30%, а у терминала ТИС-Уголь – на 60%. Кроме того, обе компании требуют от горно-обогатительных комбинатов распределить грузопоток между ними двумя в пропорции 50/50. Все свои неправомерные требования они пытаются зафиксировать в новых долгосрочных контрактах, и отказываются подтверждать объемы ЖРС для перевалки без их подписания.

В ОП «Укрметалугпром», в свою очередь, заявили, что руководство порта «Южный» сознательно блокирует работу предприятия и фактически уничтожает его в интересах частного терминала «ТИС». Эта манипулятивная политика может привести к остановке перевалки руды в портах, а соответственно – к миллиардным потерям бюджетов и государственных предприятий, в том числе Укрзализныци, которая только весной получила первый прибыльный месяц после 12-миллиардных убытков в прошлом году.