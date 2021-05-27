Максимально допустимый законом срок досудебного расследования по уже закрытому делу «Роттердам+» истек еще в апреле 2021 года

Об этом сообщил руководитель группы прокуроров Денис Демкив в интервью изданию «Цензор.Нет».

"На день моего назначения старшим группы прокуроров, срок следствия уже составлял 12 месяцев и 1 день за максимально возможного срока 12 месяцев. Соответственно 20 мая по результатам исследования вышеуказанных доказательств мною было принято решение во исполнение требований УПК о закрытии производства в отношении 6 лиц. На данный момент следствие уже длилось 12 месяцев и 2 дней при допустимых 12 месяцев», - сообщил прокурор.

Он отметил, что законом не предусмотрены процедуры возобновления или продления максимального срока досудебного следствия.

» Все эти факты я расписал в своем постановлении", - добавил руководитель группы прокуроров.

Демкив отметил, что кроме истечения срока досудебного расследования, было еще две фундаментальных причины закрытия дела. Это отсутствие факта нарушения закона при утверждении формулы и отсутствие ущерба для государства и потребителей от действия формулы.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертое закрыла дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.

В начале мая офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил прокурора по делу для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.