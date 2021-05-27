Есть ли ещё какой-то политический смысл в Минских соглашениях – или на них можно поставить крест? Своё мнение по этому поводу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политический обозреватель, блогер, бизнесмен и предприниматель, автор проекта «Исторические хроники» Руслан Бизяев.

«Минские соглашения умножают на ноль вне зависимости от нынешней ситуации. Последняя встреча советников лидеров нормандской четвёрки – просто продолжение этого процесса. Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Политическая часть Минских соглашений – это полный, беспросветный тупик, и все попытки найти выход из него ни к чему не привели», - считает политолог.

По его мнению, всё, что можно делать в этой области – это общаться в режиме видеоконференции и пытаться решить те вопросы, которые решаются и без Минских соглашений. Речь идёт о вопросах безопасности, вопросах гуманитарных и экономических.

«Но как только дело доходит до политических вопросов, всё стопорится. И остаётся только опять заявлять: мы будем договариваться о том, как будем договариваться после того, как будем договариваться. В этом смысле перенос площадки из Минска хоть в Антарктиду, хоть на Марс не имеет принципиального значения. Важно ведь не то, где ты договариваешься, а то, о чём договариваешься. Я на этот процесс смотрю спокойно», - говорит Руслан Бизяев.

Ранее, как сообщает Politeka, он рассказал о том, чем грозит Украине отмена авиасообщения с Беларусью.

Также Бизяев дал прогноз политического будущего экс-президента Петра Порошенко.