Теплоэлектростанции ДТЭК Энерго, сократили выбросы загрязняющих веществ на 58% за последние 8 лет
Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
«ДТЭК Энерго», которая оперирует 8 ТЭС, системно инвестирует в модернизацию своего производства. Так ТЭС сократили выбросы загрязняющих веществ на 58% за последние 8 лет. Это результат как изменения энергобаланса из-за снижения доли ТЭС и роста ВИЭ, так и системных инвестиций компании в строительство и модернизацию электрофильтров», - сообщили в компании.
В компании подчеркнули, что в ТЭС «ДТЭК Энерго» работают в рамках разрешений на выбросы и с соблюдением природоохранного законодательства.
«Из 23 реконструированных энергоблоков в Украине, 21 – это энергоблоки ТЭС ДТЭК Энерго, на которых был либо построен, либо модернизирован электрофильтр. В том числе, благодаря этому снизились выбросы пыли на 67% суммарно по всем ТЭС ДТЭК. Инвестиции компании в электрофильтры составили более 2,2 млрд гривен», - отметили в компании.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Болезнь унесла жизнь знаменитого украинского актера: первые подробности
Сердце украинца остановилось в чужой стране, без отца остались двое детей: "Не хочется верить"
Заливако случайно "проговорился", остался ли он после "Холостяка" с Анной Богдан: "Жаль вас..."
Масштабное ДТП на выезде из Киева: взрыв привел к жертвам, кадры трагедии
Также ДТЭК ежегодно проводит ремонты электрофильтров, что также влияет на снижение выбросов пыли.
Только на отдельно взятой Бурштынской ТЭС (Ивано-Франковская обл.) в 2012 и 2014 гг. компания построила новые современные фильтры на энергоблоках №7 и 5, а в 2017 г. – осуществила полную реконструкция электрофильтра на энергоблоке №10.
Так Бурштынская ТЭС только за период 2018-2020 гг. сократила выбросы пыли на 58%, а инвестиции в экологические улучшения составили более 225 млн грн.
Напомним, что по результатам исследования международного агентства EMBER, Украина лидирует по выбросам пыли от энергетических установок. В частности, 8 украинских ТЭС вошли в ТОП-10 европейских ТЭС по уровню выбросов пыли. Это 3 ТЭС государственной компании «Центрэнерго», 1 ТЭС частной «Донбасэнерго» и 4 ТЭС «ДТЭК Энерго».
Как отмечал ранее Иван Плачков, глава Всеукраинской энергетической ассамблеи, Германия и Польша лидирует по выбросам оксида азота в Европе. Эти страны смогли за период 1990-2017 гг. сократить выбросы азота только на 50% и это при том, что в этих странах десятки миллиарды евро государственной помощи вкладывается в строительство очистных сооружений.
Эксперт подчеркнул, что европейские страны модернизировали свои ТЭС до 30 лет и с миллиардами евро государственной поддержки, а от Украины ожидают такой результат в краткосрочной перспективе.
При этом ни одной гривны не было инвестировано в угольную генерацию Украины и перспектив пока никаких.