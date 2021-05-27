Теплоэлектростанции ДТЭК Энерго, сократили выбросы загрязняющих веществ на 58% за последние 8 лет

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

«ДТЭК Энерго», которая оперирует 8 ТЭС, системно инвестирует в модернизацию своего производства. Так ТЭС сократили выбросы загрязняющих веществ на 58% за последние 8 лет. Это результат как изменения энергобаланса из-за снижения доли ТЭС и роста ВИЭ, так и системных инвестиций компании в строительство и модернизацию электрофильтров», - сообщили в компании.

В компании подчеркнули, что в ТЭС «ДТЭК Энерго» работают в рамках разрешений на выбросы и с соблюдением природоохранного законодательства.

«Из 23 реконструированных энергоблоков в Украине, 21 – это энергоблоки ТЭС ДТЭК Энерго, на которых был либо построен, либо модернизирован электрофильтр. В том числе, благодаря этому снизились выбросы пыли на 67% суммарно по всем ТЭС ДТЭК. Инвестиции компании в электрофильтры составили более 2,2 млрд гривен», - отметили в компании.

Также ДТЭК ежегодно проводит ремонты электрофильтров, что также влияет на снижение выбросов пыли.

Только на отдельно взятой Бурштынской ТЭС (Ивано-Франковская обл.) в 2012 и 2014 гг. компания построила новые современные фильтры на энергоблоках №7 и 5, а в 2017 г. – осуществила полную реконструкция электрофильтра на энергоблоке №10.

Так Бурштынская ТЭС только за период 2018-2020 гг. сократила выбросы пыли на 58%, а инвестиции в экологические улучшения составили более 225 млн грн.

Напомним, что по результатам исследования международного агентства EMBER, Украина лидирует по выбросам пыли от энергетических установок. В частности, 8 украинских ТЭС вошли в ТОП-10 европейских ТЭС по уровню выбросов пыли. Это 3 ТЭС государственной компании «Центрэнерго», 1 ТЭС частной «Донбасэнерго» и 4 ТЭС «ДТЭК Энерго».

Как отмечал ранее Иван Плачков, глава Всеукраинской энергетической ассамблеи, Германия и Польша лидирует по выбросам оксида азота в Европе. Эти страны смогли за период 1990-2017 гг. сократить выбросы азота только на 50% и это при том, что в этих странах десятки миллиарды евро государственной помощи вкладывается в строительство очистных сооружений.

Эксперт подчеркнул, что европейские страны модернизировали свои ТЭС до 30 лет и с миллиардами евро государственной поддержки, а от Украины ожидают такой результат в краткосрочной перспективе.

При этом ни одной гривны не было инвестировано в угольную генерацию Украины и перспектив пока никаких.