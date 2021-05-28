Политолог Руслан Бортник в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказал, какую политику по отношению к РФ будет вести президент США Джо Байден.

«В отличие от националиста Трампа, Байден – глобалист. Главная задача Байдена, в отличие от Трампа, – это обеспечение функционирования открытых глобальных рынков. Трамп создавал кризисы, конфликты для инвестиций, для капиталов, для производства, для распространения товаров и услуг. И, условно говоря, сохранять те границы, те стены, которые выстроил Трамп (в отношении и России в том числе), глобалист Байден, за которым стоят транснациональные компании, не будет», - говорит эксперт.

По его словам, Байден будет делать все для разрядки ситуации, чтобы Россия, ее капиталы и ее рынок были частью западных капиталистических рыночных систем.

«Байден будет пытаться вернуть в глобальный рынок всех игроков: хоть Россию, хоть Иран. Конечно, при этом отстаивая интересы тех больших игроков, которые стоят у него за спиной. Но прежде всего необходимо обеспечить функциональность этого рынка глобального. Это означает отмену санкций, это означает не введение новых санкций, это означает абсолютно другую игру и другие методы регулирования этого рынка», - сказал Бортник.

Политолог подчеркивает, что Трамп регулировал всю эту ситуацию путем запретов, изоляции, дотаций национальной промышленности и национального бизнеса. А Байден и его команда, утверждает Бортник, будут регулировать ее потоками капиталов.

«Фактически мир Байдена или тот мир, который пытается построить Байден, – это мир, который был во время Обамы», - резюмировал он.

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