Вести борьбу с олигархами и криминальными авторитетами не так уж и просто, президент будет иметь определенные трудности. Об этом рассказал журналист и соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня».

Гость программы отмечает, что сейчас - ключевой этап каденции президента Зеленского и даже ключевой этап его жизни. «От того, что он будет делать ближайшие несколько месяцев, недель, в принципе зависит его вообще жизнь», - говорит Романенко.

Сейчас же, подчеркивает он, президент идет на лобовой конфликт с серьезными людьми и это не только об Украине. В частности, Романенко вспоминает Семена «Севу» Могилевича, чьи интересы затронет объявлена ​​Зеленским борьба с олигархами и криминальными авторитетами. Кроме этого, как объясняет эксперт, исчезновение криминальных авторитетов приводит к тому, что появляется много бандитов на улицах.

«Поэтому есть ли у коллективного Зеленского четкое понимание последствий? Мне кажется, что нет. Воля к тому, чтобы двигаться дальше и накачивать себя больше, свои мускулы, есть», - рассуждает он.

Попутно Романенко комментирует и пресс-конференцию президента: Зеленский показал, что главный в Украине. По мнению журналиста, он вполне может победить в этой войне с олигархами, но для этого нужен план. Гость программы предполагает, что украинские олигархи уже просто устали и не чувствуют связи с реальностью.

«Мы можем оказаться в ситуации, что этот "бумажный дракон" украинской олигархии может быть проткнут бумажным диктаторским пальцем Зеленского, назовем это так», - заключает Романенко.

Напоминаем, Романенко объяснил, чем президент Зеленский отличается от старой элиты.

Ранее Politeka сообщала о том, что Романенко призвал не переоценивать олигархов.