Введение реформы RAB-тарифа с начала 2021г для сферы распределения электроэнергии способствует инвестиционной привлекательности государственных и частных облэнерго положительно скажется на приватизации

Вместе с тем сравнивать оценки облэнерго при приватизации и оценку регуляторной базы активов при переходе на RAB-тариф - некорректно. Поскольку они проводились по разным методологиям. Такое мнение 27 мая в комментарии для агентства ExPro выразил Артур Огаджанян, партнер компании-аудитора, которая входит в «большую четверку» Deloitte.

Комментируя перспективы приватизации государственных активов облэнерго партнер аудиторской компании Deloitte Артур Огаджанян заявил, что система стимулирующего регулирования (RAB-тариф) можно рассматривать как фактор, сам по себе делает государственные облэнерго более инвестиционно привлекательными. Но вместе с тем, эксперт подчеркнул, что сравнивать оценку регуляторной базы активов с «приватизационными» оценками - некорректно.

По словам Артура Огаджанян, при оценке стоимости операторов системы распределения для нужд приватизации государство пытается определить эту стоимость как долю собственного капитала компании (таким же подходом пользуется и инвестор), а при определении регуляторной базы активов пользуются критерием надежности работы предприятия с прибылью, значение которого соответствует рыночном показателю.

«Регуляторная база активов по своей экономической сути - это стоимость активов, которые, в соответствии с конкретным регуляторного режима, считаются обеспечивают предоставление услуг предприятием. Согласно действующему в Украине режима регулирования эта стоимость должна через расчет амортизации предоставить возможность компании постоянно обновлять активы, поддерживая их работоспособность, а также предоставить возможность получать приближен к рыночному уровень прибыли », - пояснил партнер аудиторской компании.

Также он добавил, что одной из особенностей методики оценки регуляторной базы активов в Украине является то, что она требует корректировки стоимости активов в сторону их уменьшения через коэффициенты, расчет которых учитывает реальное загрузки активов.

«Такой подход направлен на лишение потребителей от оплаты за лишние загружены мощности предприятия-монополиста», - прокомментировал партнер Deloitte.

Ранее, енергоексперт Сергей Чех отметил, что оценка облэнерго отражает их стоимость в зависимости от загрузки при транспортировке электроэнергии.